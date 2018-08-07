"العمل الزراعي" ينشئ 166 حظيرة أغنام في قطاع غزة

غزة- وطن: أعلن اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة، الانتهاء من إنشاء 166 حظيرة أغنام لمربين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي، أن الحظائر كانت مهيأة بظروف صحية وبيئية مناسبة لتربية الأغنام في مناطق القطاع، بمساحة 24 مترًا لكل حظيرة.

وأشار إلى أن النشاط تضمن أيضًا تطعيم 43 ألف جرعة تسمم معوي، موزعين على 2400 مستفيد من مربي الاغنام في القطاع، بالإضافة إلى تزويد مجموعة كبيرة من المستفيدين بالهرمونات والاسفنجات لـ1500 رأس من النعاج من أجل زيادة الإنتاج الحيواني لتحسين مستوى دخل المربين.

كما شمل زيارات بيطرية لكافة المستفيدين لتحسين النسل والسلالات ومعالجة الأغنام من جميع الأمراض والأوبئة.

وذكرت أن المشروع جاء "من أجل دعم وتعزيز صمود المزارعين وتمكينهم من الوصول إلى مصادر رزقهم من خلال تقديم البرامج والمشاريع المختلفة".

ولفتت إلى أن ذلك النشاط يأتي ضمن مشروع "دعم صمود المزارعين والصيادين ومربي الأغنام في قطاع غزة"، الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة "أوكسفام"، بتمويل من المساعدات العالمية– كندا.

وأضاف الاتحاد أنه "يسعى إلى المتابعة الدائمة لكل من المزارعين والصيادين والعمل بجهد على تعزيز صمودهم وتمكينهم من الحصول على وسائل وسبل عيش تمكنهم من مواجهة الظروف الآنية الصعبة".