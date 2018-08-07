وفد اقتصادي سيغادر قطاع غزة الى مصر بعد عيد الأضحى

غزة- وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن وفداً اقتصادياً سيغادر بعد عيد الأضحى وسيقوم بسلسلة لقاءات في مصر وذلك لتوفير كافة احتياجات غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عنها إنها قامت بالعديد من الجهود خلال الستة أشهر الماضية مع المسؤولين المصريين؛ وذلك للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تواجه سكان القطاع بسبب الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 12 عاما.

وأضافت: "جهودًا جبارة بذلت بالتعاون مع رجال الأعمال والقطاع الخاص والخيرين من أبناء شعبنا أفضت إلى تفهم الجانب المصري للحاجات الانسانية ومدى تفاقم الأزمة بسبب تعنت الاحتلال وحصاره اللاإنساني".

وأوضح البيان أن وفود برئاسة وزارة الاقتصاد ناقشت عدد من الملفات الاقتصادية كان منها ملف غاز الطهي والذي يمثل احتياجا يوميا لا يمكن الاستغناء عنه وأنه يمثل أحد شرايين الحياة للسكان، متابعة: "ناقشنا ملف مواد البناء (الأسمنت والحصمة) وتعطش السوق في غزة بسبب حالة إعادة الإعمار وكذلك ملف الأدوية حيث تحتكر ثلاثة شركات هذا السوق في القطاع بما يقارب 250 مليون دولار احتياج غزة من الأدوية سنوياً".