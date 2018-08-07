ضبط مفرقعات ودخان مهرب داخل مركبة غير قانونية في الخليل

رام الله- وطن: ضبطت الشرطة، اليوم الثلاثاء، كمية من المفرقعات والدخان المهرب داخل احدى المركبات غير القانونية في مدينة الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واثناء عمل دوريات الشرطة بشوارع المدينة في تنظيم حركة السير، لاحظت الشرطة وجود مركبة تقوم بأعمال التفحيط وتعريض حياة المواطنين للخطر فقد تم ايقافها والقاء القبض على صاحبها اصولا .

وأضاف البيان، بانه وبعد إيقاف المركبة والقاء القبض على سائقها تم ضبط 10 عبوات من المفرقعات الممنوعة قانونا من التداول وكمية من الدخان المهرب، وبسماع اقواله اعترف بحيازته لهذه المفرقعات والدخان المهرب بقصد الاتجار بها.

هذا واكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا .