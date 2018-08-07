إدارة الوقاية والسلامة العامة تحول 5 منشآت للنيابة العامة في سلفيت

رام الله- وطن: حولت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني اليوم الثلاثاء، 5 منشآت "مهن وحرف" في مدينة سلفيت للنيابة العامة وأخطرت مصعدً كهربائيًا في نابلس ، لعدم تطبيقها إجراءات الوقاية والسلامة فيها، خلال الجولات التفقدية التي تقوم بها في محافظات الضفة.

كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة (54) تصريحاً لعدد من المنشئات والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط خلال تنفيذ (201) جولة ميدانية. وكشفت وفحصت (47) مصعداً كهربائياً.