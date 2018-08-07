3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وبين نادي الأسير في بيان له أن الأسير أنس شديد (21 عاماً) من محافظة الخليل يواصل إضرابه عن الطعام منذ (20) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث يعاني من ظروف صحية صعبة في عزل معتقل "هداريم"، علماً أن هذا الإضراب هو الثالث الذي يخوضه الأسير شديد خلال عامين، أحدهما استمر لمدة (90) يوماً عام 2016.

يُضاف إلى الأسرى المضربين محمد الريماوي (27 عاماً) من محافظة رام الله حيث شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ (20) يوماً رفضاً لاعتقاله وظروف التحقيق معه في معتقل "عسقلان"، الأسير الريماوي اُعتقل في تاريخ 19 تموز/ يوليو 2018 بعد استدعائه لمقابلة، علماً أنه أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الأسر ، يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت والده نمر الريماوي وحولته للتحقيق ومددت اعتقاله.

أما الأسير ضرار أبو منشار (40 عاماً) من محافظة الخليل يواصل إضرابه عن الطعام منذ (13) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، الأسير أبو منشار اُعتقل في تاريخ 7 حزيران /يونيو 2017 وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، علماً أنه أب لأربعة أبناء.