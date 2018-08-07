حماس: المقاومة لن تسلم للاحتلال بفرض سياساته واستهداف المقاومين دون دفع الثمن

غزة- وطن: أكدت حركة حماس ان المقاومة الفلسطينية لا يمكن ان تسلم للاحتلال بفرض سياسة قصف المواقع، واستهداف المقاومين دون ان يدفع الثمن وانها قادرة على قض مضاجعة وجعلة لا يعرف الهدوء.

وقالت حماس في تصريح صحفي لها، اليوم الثلاثاء، انها تنظر بخطورة بالغة الى تعمد استهداف الاحتلال الاسرائيلي موقعاً لكتائب القسام شمال قطاع غزة، والذي ادى لاستشهاد أحمد مرجان وعبد الحافظ السيلاوي.

وحملت حماس الاحتلال الاسرائيلي تبعات كل هذا التصعيد.

واستشهد عنصران من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال استهدف موقعاً للمقاومة شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام استشهاد أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا شمال قطاع غزة اللذين استشهدا إثر قصف إسرائيلي.