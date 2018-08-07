مخيم جباليا يشيع جثماني الشهيدين مرجان والسيلاوي

غزة- وطن: شيعت جماهير غفيرة من مخيم جباليا، ظهر اليوم الثلاثاء، جثماني شهيدي كتائب القسام، الذين ارتقوا إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لموقع للمقاومة شمال قطاع غزة.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين أحمد مرجان (23 عاماً)، وعبد الحافظ السيلاوي (23 عاماً)، في مسجد "الخلفاء الراشدين"، وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال ظهر اليوم موقع "عسقلان" التابع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة وأدى الى ارتقاء مجاهدين في كتائب القسام.