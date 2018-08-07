الرئيس يحيل مدير مؤسسة الشهداء والجرحى في غزة الى التقاعد المبكر.. ما علاقة الهباش ؟

رام الله- وطن: أحال الرئيس محمود عباس، مدير عام مؤسسة الشهداء والجرحى في قطاع غزة محمد النحال إلى التقاعد المبكر، على خلفية الخلاف الدائر بينه وبين مستشاره محمود الهباش بشأن أسماء كان يريد الأخير إضافتها ضمن المكرمة المخصصة لعوائل الشهداء.

وفي تصريحات صحفية "لقدس الإخبارية"، قال النحال إن الخلاف نشب في اللحظات الأخيرة التي سبقت إنهاء استصدار التأشيرات الخاصة بحجاج المكرمة، مضيفاً: “كان بالإمكان إرسال الأسماء مبكراً من أجل إضافتها أو استبدالها لا أن يتم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة للتسبب في صناعة أزمة”.

واتهم القيادي في فتح وعضو المجلس الثوري فيها، الهباش بالوقوف وراء الأزمة الأخيرة عبر التدخل في عمله، متابعاً: "من تدخل في هذا الملف كان يريد أن يصنع أزمة وهو ما كان".

وأشار إلى أنه سيلتزم بالقرار وسيبتعد بشكل كامل عن المؤسسة التي كان يديرها طيلة الفترة الماضية، لافتاً إلى أن قرار التقاعد صدر بحقه بتاريخ 2آب/ أغسطس الماضي.

ولفت النحال والذي يشغل منصب عضو مجلس ثوري في حركة فتح أن عمله في مؤسسة الشهداء والجرحى تطوعياً وليس عملاً رسمياً.