الحزب الشيوعي الفلسطيني يستنكر محاولة اغتيال الرئيس مادورو

رام الله - وطن: التقى وفد من الحزب الشيوعي الفلسطيني ممثلا بأمينه العام الدكتور محمود سعادة وعدد من الرفاق سعادة السفير ماهر طه سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في فلسطين.

وأكد الامين العام خلال اللقاء على تضامن الحزب الشيوعي الفلسطيني كوادرا واعضاء مع الشعب والدولة في فنزويلا بوجه الأحقاد الأميركية الامبريالية المستمرة وسعيها لقلب النظام البوليفاري بكافة الاساليب خلافا لإرادة الشعب الفنزويلي الحر.

وسلم الحزب الشيوعي برقية تضامن واستنكار لمحاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو رئيس الجمهورية الفنزويلية واصفا اياها بالجريمة البشعة والنكراء بحق احرار العالم، معلنا في الوقت نفسه عن ادانته ورفضه لكافة أشكال الحصار والعقوبات ضد الشعب الفنزويلي، وكافة الشعوب في العالم.