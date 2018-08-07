الاحتلال يصادق على إقامة ثلاث مستوطنات يهودية جديدة في النقب

وطن: صادقت "اللجنة القطرية للتنظيم والبناء"، اليوم الثلاثاء، على إنشاء ثلاث مستوطناتيهودية جديدة في النقب.

وبحسب موقع "I 24" العبري، فإنه لا بد من الحصول على مصادقة من المجلس الوزاري للإسكان، حتى يتم انشاء هذه المستوطنات الجديدة.

وعمليًا صادقت اللجنة على إنشاء مستوطنتين جديدتين باسم "دانيئيل" و "عير اوبوت" الى جانب توسيع مستوطنة "نيتسانا" لتصبح بلدة جديدة.

ويتوقع أن تقام مستوطنة "دانيئيل" في شمال غرب النقب، على أن تشمل 450 وحدة سكنية، في حين ستُقام مستوطنة "عير أوبوت" وتضم مبدئيا 250 وحدة سكنية، بينما صادقت اللجنة على توسيع مستوطنة "نيتسانا"، بحسب الموقع ذاته.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت قرية "أم الحيران" البدوية العربية في النقب وهجرت سكانها بداعي اقامة مستوطنة يهودية باسم "حيران" على أنقاضها.

كما هدمت مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، يوم 26-7- 2018، وشردت الأطفال والنساء والمسنين وتركتهم في العراء دون مأوى، وهي المرة الـ131.