جيش الإحتلال يبعث رسالة الى حماس: ما حدث اليوم كان سوء فهم

وطن: ذكر موقع روتر العبري نقلا عن القناة 12 العبرية ان جيش الاحتلال ارسل رسالة الى حركة حماس مفادها ان ما وقع اليوم من قصف لموقع للحركة كان سوء فهم.

وقالت القناة ان تحقيق جيش الاحتلال اظهر ان الرصاص الذي اطلق من قطاع غزة كان ضمن تدريبات عسكرية للحركة ولم يكن موجها تجاه جنوده، وانه لم يكن لديه علم بتلك التدريبات والقصف الذي نفذته المدفعية كان عبارة عن سوء فهم، وظنا منها انهم قناصة.

وكانت مدفعية الاحتلال قد قصفت موقعا لحركة حماس ما ادى الى استشهاد اثنين من كتائب القسام .

ونشر جيش الاحتلال تسجيلا يظهر اثناء قصف المدفعية لبرج للمقاومة زعم ان وجود قناصة به اطلقوا النار على جيش الاحتلال قبل ان يتراجع عن ذلك.