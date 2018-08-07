فيديو .. زملط: صفقة القرن تهدف الى نسف القضية الفلسطينية برمتها

وطن: قال ممثل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط ان صفقة القرن تهدف الى نسف القضية الفلسطينية برمتها، ونزع صفتها باعتبارها قضية وطنية تحررية ذات حقوق وطنية استقلالية للشعب الفلسطيني .

وقال زملط في ندوة سياسية في مدينة نابلس ان صفقة القرن التي تنوي ادارة ترامب طرحها تتضمن مجموعة من المعايير هدفها نسف القضية الفلسطينية، ومنها انها لا تتضمن اقامة دولة فلسطينية، ولذلك فالادارة الامريكية حتى اللحظة لم تتطرق او تتحدث عن حل الدولتين.

واشار زملط الى ان هذا الموقف ينبع بسبب الضغوطات التي يمارسها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على المسؤولين الامريكيين بعدم الحديث عن دولة فلسطينية، ما يؤكد وجود تراجع في الموقف الامريكي، والتخلي عن حل الدولتين، بعد سنوات من اعلان الادارات الامريكية المتعاقبة تبنيها لهذا الحل.

واضاف زملك ان المعيار الاخر الذي تتضمنه صفقة القرن انه لا يوجد عاصمة فلسطينية، طالما تم التخلي عن وجود الدولة الفلسطينية والتراجع عن حل الدولتين، ولذلك جاء اعلان ترامب ان القدس عاصمة لاسرائيل، ما يثبت اذعان وتبني الادارة الامريكية لنتنياهو.

ولفت زملط الى ان صفقة القرن تنسف القانون الدولي والشرعية الدولية التي نصت على حل الدولتين على حدود 1967، ونسفها تماما .

اما المعيار الرابع الذي تضمنته صفقة القرن، حسب زملط، فهي ان تكون غزة وفق منظومة خاصة بها منفصلة تماما عن الضفة ، من خلال انشاء منظومة دولية او اقليمية لاداراتها بشكل منفصل عن النظام السياسي الفلسطيني، وعن البعد الوطني لغزة، واعتبارها حالة انسانية وليست سياسية.

واضاف زملط ان المعيار الاخير الذي تحمله صفقة القرن هو نسف وانهاء قضية اللاجئين، حيث تسعى ادارة ترامب الى تحقيق ذلك من خلال تجميد مساعدات الاونروا، مشيرا الى ان الادارة الامريكية ليس لديها مشكلة مع الامم المتحدة وانما تريد انهاء قضية اللاجئين.