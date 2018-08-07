مستوطن يدهس الشاب محمود بشير في بلدة جينصافوط شرق قلقيليه ويلوذ بالفرار

رام الله - وطن: اقدم احد المستوطنين على دهس الشاب جهاد محمود بشير 25 عاما من بلدة جينصافوط.

وقالت مصادر محلية لوطن ان مستوطنا دخل الى البلدة مساء اليوم وحاول دهس مواطنين، لكنه لم يتمكن من ذلك، ليكمل طريقه الى وسط البلدة.

واضافت المصادر ان المستوطن كان يقود سيارة تحمل نمرة تسجيل اسرائيلية من نوع مازدا، وقد قام بدهش الشاب جهاد محمود بشير ومن ثم لاذ بالفرار.

واكدت المصادر انه جرى نقل المصاب الى مستشفى درويش نزال في قلقيلية لمعرفة طبيعة اصابته وخطورتها.

واشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ووصلت الى مكان عملية الدهس وبدأت بمشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية في المكان.