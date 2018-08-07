فيديو .. كتائب القسام تبث مشاهد تدحض مزاعم الاحتلال بشأن استهداف عنصريه

وطن: نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الليلة، مشاهد تدحض مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف عنصرين شمال قطاع غزة صباح الثلاثاء.

وظهر في المشهد الشهيدين أحمد مرجان وعبد الحافظ ااسلاوي قبل استهدافهم من جيش الاحتلال أثناء المناورة، ثم رمايتهما أثناء إطلاقهما النار أثناء المناورة داخل الموقع.

كما عرضت مشاهد للضيوف والأهالي الذين تابعوا المناورة التدريبية بجوار الموقع المستهدف ثم لحظة استهداف برج الانزال الذي كان الشهيدين يعتليانه.