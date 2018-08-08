أوامر هدم إدارية لعدد من المنشآت في العيساوية

القدس- وطن: تواصل سلطات الاحتلال تضييق الخناق على الفلسطينيين بالقدس المحتلة، حيث وزعت طواقم بلدية الاحتلال إخطارات هدم منشآت سكنية في العيساوية، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيساوية محمد أبو الحمص، أن طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال والقوات اقتحمت أحياء القرية، وعلقت إخطارات هدم إدارية على مجموعة من المنازل السكنية، تحت ذريعة البناء دون تراخيص.

وعلقت طواقم البلدية الإخطارات على بنايات سكنية تضم عدة شقق، وعلى منازل مستقلة، وجميعها قائمة ما بين 20-5 سنوات، وتأوي عشرات السكان.

وأوضح أبو الحمص أن الإخطارات التي وزعت هي "إخطارات هدم إدارية"، ما يعني أنه من الممكن أن تنفذ هذه الأوامر في كل لحظة، لافتا أن بعض الإخطارات أرفقت بخارطة للمنزل الصادر بحقه أوامر بالهدم.

إلى ذلك، ناشدت لجان ومؤسسات بالعيساوية المؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية بتشكيل لجان قانونية فورية لمتابعة الأوامر التي وزعت، مؤكدة أن بلدية الاحتلال تماطل المصادقة على الخارطة الهيكلية المقدمة من سكان القرية منذ سنوات، تحت ذرائع مختلفة، فيما تسارع في إصدار إخطارات الهدم.