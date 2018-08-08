وزير العمل ابو شهلا: ازمة "الأونروا" الحالية سياسية بامتياز

رام الله- وطن: اكد وزير العمل مأمون ابو شهلا، صباح اليوم، على ان الازمة الحالية التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين، وتقليل البرامج والخدمات التي تقدمها هي بالاساس سياسية بامتياز، وضمن تعليمات وتوجيهات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يترأسه رئيس الاتحاد جمال عبد الله ، وبحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، ومدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل بلال ذوابه، وذلك في قاعة الوزارة.

واشار ابو شهلا الى ان "السياسة الامريكية اصبحت اليوم تتأثر بشكل كبير باملاءات سياسة اسرائيل وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، منوها بان التوجهات الحالية هو القيام بالحشد المالي والدعم من اجل تخفيف فجوة العجز المالي في وكالة الاونروا".

وقال ابو شهلا "اننا في الحكومة الفلسطينية نتابع ونناقش ازمة وكالة الاونروا بشكل مستفيض، وننتظر حاليا وضوح الصورة السياسية بالمنطقة وعلى اثرها سيكون هناك مواقف وتحركات على المستويات كافة، مبديا استعداد الوزارة للتعاون والتشاور فيما يتعلق بتحرك اتحاد العاملين بالضفة الغربية وقطاع غزة".



من جانبه، قدم عبدالله شرحا وافيا حول البرامج والخدمات المقلصة من قبل ادارة وكالة الاونروا ، ومحذراً من خطورة فصل الموظفين العاملين منذ سنوات في وكالة الاونروا، وكذلك تأثير تقليل الخدمات والمساعدات الى اللاجئين الفلسطينيين.