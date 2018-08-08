المفتي يدين جريمة إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين

القدس- وطن: أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قرار سلطات الاحتلال الجائر بإغلاق المسجد الابراهيمي لمدة 24 ساعة من مساء اليوم الأربعاء وحتى مساء الخميس 9/8/2018م أمام المصلين المسلمين بحجة الأعياد اليهودية.

وبين في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يعد جريمة نكراء لتسببه في حرمان المصلين المسلمين من أداء الشعائر الدينية في هذا المسجد المهم في مقابل تركه مباحاً أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية.

وأضاف: أن الأديان السماوية تحرم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة وتؤكد على حرمتها، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك، وشدد على ضرورة التوقف عن هذه الاعتداءات التي تحرم المسلمين من الوصول لأماكن عباداتهم، رافضاً المبررات التي تسوقها سلطات الاحتلال لاتخاذ مثل هكذا قرارات تعسفية تخالف الشرائع والقوانين الدولية، وتناقض المواثيق التي تحمي حرية العبادة والوصول إلى أماكنها.