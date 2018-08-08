مصرع عامل من الخليل بحادث عمل في "تل أبيب"

القدس- وطن: لقي عامل مصرعه ظهر اليوم الأربعاء، بحادث عمل في ورشة "بتل أبيب"، حيث سقط جسم ثقيل عليه اثناء العمل.

هذا ومن جانبه أفاد الناطق بلسان شرطة الاحتلال أنه: "وقع حادث عمل في "تل أبيب" أسفر عن مصرع عامل بالستينات من عمره، وهرع أفراد شرطة الاحتلال إلى المكان وباشروا التحقيق في الملابسات" وفقًا للبيان.

وأفادت مصادر صحفية، أن المواطن الذي توفي قبل قليل اثناء عمله في "تل أبيب" هو محمود نصر اولاد محمد " ابو منير" من قرية دير العسل غربي مدينة دورا "شهيد لقمة العيش".