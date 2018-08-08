غزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الخميس.

وقالت داخلية غزة إن الحافلات المراد سفرها عبر معبر رفح غداً، المتبقي من حافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من كشف (8/2).

وطالبت الداخلية المسافرين التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم.

ودعت لضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مطالبة الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

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