نتنياهو يرفض حضور جلسة الكنيست حول "قانون القومية"

القدس- وطن: عقدت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة حول "قانون القومية"، بعدما قدم 25 عضو كنيست طلبا بعقدها خلال عطلة الكنيست الصيفية الحالية.

ورغم أن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، صادق على عقد هذه الجلسة، إلا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض حضور الجلسة، خاصة وأنه ليس ملزما بالحضور إلا في حال قدم الطلب لعقدها 40 عضو كنيست.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو أراد حضور الجلسة، لكن وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي نصحوه بعدم المشاركة في الجلسة بادعاء أن أعضاء الكنيست من المعارضة أعدوا له كمينا.

وتواجد في قاعة الهيئة العامة للكنيست أقل من 30 عضو كنيست من أحزاب المعارضة وستة أعضاء من الائتلاف. وتغيب غالبية نواب القائمة المشتركة عن الجلسة. وشارك في النقاش ثمانية أعضاء كنيست من المعارضة، وانتقدوا جميعهم "قانون القومية".

ودعت رئيسة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني، ورئيس حزب "ييش عتيد" نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات العامة.