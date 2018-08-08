الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني في عمان

رام الله-وطن: بدأ، ظهر اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان اجتماع ثنائي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله.

ومن المقرر أن يلي الاجتماع الثنائي، لقاء موسع على غداء عمل يحضره عن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.