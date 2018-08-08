اتحاد عاملي أونروا بالضفة: اتفاق لتأجيل السقف الزمني لتوقيع كتب الفصل

رام الله- وطن: أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالضفة الغربية المحتلة، عن اتفاق مع الوكالة لتأجيل السقف الزمني للتوقيع على كتب الفصل التي أرسلتها إدارة الوكالة للموظفين حتى 27 من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان له الأربعاء إن الاتفاق جاء بين اتحاد العاملين بالضفة والقائم بأعمال مدير عمليات الوكالة كيلي ماكبرايد بالاستمرار في الحوار للخروج من أزمة فصل العاملين على نظام الطوارئ.

وأنهت الوكالة مؤخرًا عمل نحو 1000 موظف من العاملين داخل مؤسساتها بصورة كلية، أو إحالتهم للعمل مؤقتا حتى نهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي لاقى رفضًا واسعًا من الموظفين والعاملين داخلها، جرى عبره اعتصامات شعبية وإضرابات داخل مقر الوكالة وخارجها.