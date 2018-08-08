الاحتلال يتأهب في محيط غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء رفع حالة التأهب في صفوف قواته فيما يسميها "مناطق غلاف غزة" تحسبا لرد المقاومة الفلسطينية على استشهاد اثنين من عناصر كتائب القسام الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال أغلق "الشارع رقم 25" المؤدي إلى تجمعات "ناحال عوز ونيتيف هعسارة" شرقي مدينة غزة "خشية وقوع هجوم في المكان"، وطلب من المستوطنين استخدام طرق بديلة.

كما نقلت عن الناطق بلسان الجيش "رونين منليس" قوله إن "قيادة المنطقة الجنوبية قررت رفع حالة التأهب في الغلاف بعد ملاحظة إخلاء حركة حماس بعض المواقع داخل القطاع"، مشيرًا إلى أنه "تقرر الحفاظ على اليقظة وإغلاق بعض الطرق كإجراء احترازي".

وأضاف منليس أن جيش الاحتلال "مستعد لجملة من السيناريوهات المحتملة، ومع ذلك فلا توجد حتى اللحظة تعليمات خاصة لسكان الغلاف".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس حمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد اثنين من مقاوميه في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعًا للمقاومة شمالي قطاع غزة أثناء مناورة تدريبية.