استقالته القدوة من مركزية فتح في طريقها للحل

وطن: اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة على ما جاء في بيان أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب أمس الثلاثاء أن موضوع الإستقالة في طريقه للإنتهاء، وعلى ضرورة العمل بقيادة الرئيس محمود عباس لمواجهة الظروف الصعبة والخطيرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

واعرب القدوة عن تقديره لموقف الأخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح الرافض لإستقالته من عضوية اللجنة المركزية والمقدمة في شهر أيار/مايو 2018م، وعلى تفهمهم للأسباب الدافعة لهذه الإستقالة، وضرورة مواجهتها.