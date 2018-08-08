المالكي: كولومبيا تعترف بدولة فلسطين

وطن: سلم رئيس كولومبيا المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، وبحضور وزيرة خارجيته ماريا انهيلا هويجين، رسالة رسمية موقعة من وزيرة الخارجية تقول فيها إن "رئيس جمهورية كولومبيا قرر الاعتراف بدولة فلسطين".

وجاء الاعتراف قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس سانتوس، وقبل استلام الرئيس المنتخب ايفان دوكي.

وأبلغ الرئيس سانتوس وزير الخارجية رياض المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحق وضرورة واجبة من كولومبيا، مؤكدا أنه تباحث بالقرار مع الرئيس المنتخب الذي أكد موافقته عليه، كما وأكدت وزيرة الخارجية أنها حصلت هي الأخرى على موافقة وزير الخارجية الجديد.

وكانت كولومبيا الدولة الوحيدة في قارة أميركا الجنوبية التي امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين.

وبهذا الاعتراف تكون كل دول أميركا الجنوبية اعترفت بدولة فلسطين، ما يعتبر إنجازا دبلوماسيا مميزا يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية العديدة التي حققتها وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، بتعليمات وإشراف مباشر من الرئيس محمود عباس.