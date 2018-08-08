الطائرات الحربية تشن سلسلة غارات على غزة

وطن: شنّت طائرات الاحتلال الحربية مساء الأربعاء سلسلة غارات على أهداف متفرّقة في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

واغارت الطائرات الحربية على موقع للمقاومة الفلسطنيية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما سمع دوي انفجار كبير في مدينة رفح ناجم عن اطلاق الطائرات صواريخها صوب موقع المقاومة الفلسطينية.

كما اغارت الطائرات الحربية على منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بسبعة صواريخ ثم عادت وقصفت موقعا للمقاومة بثلاثة صواريخ ما الحق اضرارا مادية.

وكانت طائرة استطلاع قصفت موقعا للمقاومة ببيت لاهيا، وموقعا غرب مدينة غزة.

وقصف الطيران الحربي أرضًا فارغة قرب النادي البحري غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، قصفت طائرات الاحتلال بعدّة صواريخ موقعًا للمقاومة جنوبي رفح.

ويأتي العدوان الإسرائيلي في ظل أجواء متوترة يشهدها القطاع منذ أمس بعد استشهاد عنصري