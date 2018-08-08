الاحتلال يفرج عن الأسيرة آلاء فقها بشروط قاسية

طولكرم- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسيرة آلاء حاتم فقهاء من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن عملية الإفراج تمت بشكل مشروط وهو دفع كفالة قيمتها 18 ألف شيقل، وحضور جلسات المحاكمة في محكمة سالم غرب جنين.

كما اشترطت نيابة الاحتلال عدم خروج الأسيرة من حدود محافظة طولكرم لحين انتهاء محاكمتها.

وكانت قوات الاحتلال داهمت بتاريخ 29/5/2018منزل المواطن حاتم فقها، من بلدة كفر اللبد، وفتشته وعبثت بمحتوياته وسرقت نحو 10 آلاف شيقل من داخله، واعتقلت ابنته ألاء، الخريجة من جامعة القدس المفتوحة.