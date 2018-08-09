استشهاد امرأة حامل وابنتها في قصف إسرائيلي وسط القطاع

رام الله - وطن: استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم الخميس جراء العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ مساء امس والمتواصل حتى اللحظة.

واستشهدت ايناس محمد خماش 23 عاما وهي حامل، وابنتها بيان خماش (سنة ونصف)، فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الجعفراوي وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الجعفراوي في المحافظة الوسطى، ما أدى لاستشهاد المواطنة خماش وابنتها، وإصابة زوجها محمد خماش بجروح متوسطة حسب المصادر الطبية.

وباستشهاد خماش وطفلتها يرتفع عدد الشهداء هذه الليلة إلى ثلاثة، وبلغ عدد المصابين حتى إعداد الخبر 12 مواطنا في القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة من القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة، اعلنت عن ارتقاء الشاب علي يوسف الغندور (30 عاماً)، بقصف طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة، الليلة.