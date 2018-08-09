فصائل المقاومة تجسد معادلة القصف بالقصف

رام الله - وطن: قالت وسائل اعلام عبرية ان جيش الاحتلال نفذ ليلة امس وفجر اليوم اكثر من 100 غارة على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، قالت وسائل اعلام الاحتلال انها بلغت اكثر من 100 غارة.

في غضون ذلك قدرت وسائل الاعلام ان فصائل المقاومة الفلسطينية اطلقت اكثر من 150 صاروخا صوب مستوطنات غلاف غزة.

واشارت الى ان صواريخ المقاومة خلفت اكثر من 11 جريحا .

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انها استهدفت ليلة امس قيادة فرقة غزة لدى جيش الاحتلال، وقاعدة يفتاح، وقاعدة زيكيم، وموقع ناحل عوز، وموقع إيرز، ومغتصبة سيديرون ، وكيبوتس ناحل عوز.

من جهتها أكدت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أنها لن تسمح للاحتلال بأن يغير قواعد المواجهة مهما كلف المقاومة ذلك من ثمن.