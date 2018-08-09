إصابة 16 مستوطنا بقصف صاروخي من غزة

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية إن 16 مستوطنا أصيبوا بجروح جراء سقوط رشقات مكثفة من الصواريخ الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق أكثر من 150 صاروخًا من غزة صوب مستوطنات الغلاف وأنه اعترض 11 منها. .

واعتبر محللون عسكريون إسرائيليون ما جرى بـ"التصعيد الأخطر".

وتسببت الصواريخ بأضرار جسيمة للممتلكات في مناطق بالغلاف وبخاصة في مستوطنة سديروت.

وأحصت وسائل إعلام عبرية سقوط 6 صواريخ على الأقل متسببة بأضرار مادية في المباني والممتلكات، فيما أصيب 16 مستوطنا بجراح جراء تعرضهم لشظايا الصواريخ، و8 بحالات رعب وهلع.

وسقطت عشرات الصواريخ بعيد منتصف الليل أصاب إحداها مدخل منزل بسديروت فتضرر خط للمياه في المكان، كما أصاب صاروخ آخر مصنعًا في المستوطنة وهرعت قوات الإطفاء إلى المكان وسقط آخر على السياج الفاصل فأحدث ثغرة فيه.

وذكر مراسلون عسكريون إسرائيلية أن كثافة الصواريخ المطلقة الليلة غير مسبوقة، إذ تدوي صفارات الإنذار مرة كل 4 دقائق كان آخرها وسط النقب وعلى بعد أكثر من 20 كم إلى الشرق من القطاع.