جيش الاحتلال: الحرب تقترب

رام الله - وطن: قال جيش الاحتلال ان قواته تقترب من شن عملية عسكرية، في قطاع غزة وانه يجري الدفع بمزيد من القوات الى الجنوب.

وقال مصدر في جيش الاحتلال " انه إذا احتجنا سنقوم بإجلاء السكان من محيط غزة ".

واضاف إنه لا يرى نهاية للتصعيد الحالي، وإنما باتت الأوضاع أقرب إلى الحرب.

وفي أعقاب التصعيد الذي حصل خلال ساعات الليل الفائت، أضاف المصدر أنه إذا كانت هناك حاجة فسيتم إخلاء سكان في محيط قطاع غزة.

وتابع أنه سيتم عقد جلس تقييم للوضع، صباح اليوم، لاتخاذ قرار بشأن إدارة القوات ونشر "القبة الحديدية".

وقال إنه يعتقد أن الهجمات ستتواصل، وإن "حركة حماس تبتعد عن التسوية والتهدئة، وتقترب من المعركة التي ستتلقى فيها ضربات قاسية"، على حد تعبيره.

وتابع أن "حماس تتجه في مسار التصادم والاحتكاك، بدافع الرغبة في خلق معادلة جديدة".

وبحسبه، فإن "ما حصل الليلة هو نتيجة لاستهداف القناصين يوم أمس الأول، وإن حماس ستدرك أن هذا ليس الاتجاه الصحيح".