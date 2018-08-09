"وطن" في تغطية مباشرة للعدوان على غزة

غزة - وطن: جددت طائرات الاحتلال صباح اليوم الخميس عدوانها على قطاع غزة، وشنت عدة غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال مذ مساء امس عدوانا على قطاع غزة، اسفر عن استشهاد 3 مواطنين بينهم امرأة حامل وابنتها بعد قصف لمنزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة... وفيما يلي تغطية ميدانية ومباشرة للعدوان على قطاع غزة:

11:06: استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة

11:01 : المقاومة تضرب بصاروخ منطقة مفتوحة في "أشكول"

10:50 : صافرات الإنذار تدوي في "نير عوز" شرق قطاع غزة

10:35 : الاذاعة العبرية: ملادينوف يلغي زيارة لغزة بسبب توتر الأوضاع على حدود القطاع

10:35: سقوط صاروخ في مشروع للطاقة الشمسية في شاعر هنيغيف وأضرار مادية في المكان.

10:32 : يديعوت: إغلاق مقطع من الشارع رقم 25 قرب ناحال عوز بناءً على تقديرات أمنية

10.29: استهداف شرق قطاع غزة لموقع أبوجراد العسكري التابع لكتائب القسام

10:28 صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "كيسوفيم"

10.24: استهداف الاحتلال لموقع بدر جنوب شرق غزة

10.15: طائرات الاحتلال تقصف موقع البحرية شمال قطاع غزة

10.10: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً شمال بيت لاهيا

10.00: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرق رفح جنوب القطاع