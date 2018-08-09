"أنا لأجلك سأصنع أي شيء".. أخر ما كتبته الشهيدة إيناس أبو خماش لطفلتها

غزة- وطن: "فأنا لأجلك سأصنع أي شيء" آخر عبارة كتبتها المواطنة "إيناس أبو خماش" موجهة كلامها لابنتها "بيان"، قبل استشهادهما في قصف إسرائيلي مساء أمس الأربعاء، استهدف منزلهما في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان موقع "فيسبوك" شاهدا على العبارات التي نطقت بها الأم إيناس لابنتها تتحدث فيها عن دعمها لها.

وقالت إيناس كانت حاملا في الشهر التاسع في إحدى كتاباتها "كوني بقربي دائما خففي من ضجيج الحياة بصوتك أخبريني أنه لا شيء سيء وأنت بالقرب مني".

وقالت أيضا عبر موقع التواصل الاجتماعي "ابنتي ارمي حملك علي م ادمتي تثقي بي فأنا لأجلك سأصنع أي شيء".