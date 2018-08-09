إسرائيل تشتكي "بي بي سي" بسبب شهيدة فلسطينية حامل

وطن: اشتكت وزارة خارجية الاحتلال، الخميس، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بسبب عنوان نشرته على صفحتها الإلكترونية حول التصعيد في غزة.

وكتب إيمانويل نخشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بي بي سي، هذه شكوى رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية".

وأرفق تغريدته بصورة عن خبر نشرته هيئة الإذاعة البريطانية عنوانه "غارات جوية إسرائيلية تقتل امرأة حاملا وطفلتها".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية تشير بذلك إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد إيناس خماش (23 عاما وهي حامل)، وطفلتها بيان (سنة ونصف السنة)، في غارة إسرائيلية على غزة".

وكتب نخشون: "هذا العنوان هو تحريف متعمد للواقع".

وأضاف: "لقد تم استهداف الإسرائيليين من قبل حماس، والجيش الإسرائيلي تحرك لحمايتهم".

وتابع المتحدث الإسرائيلي: "غيروا العنوان فوراً".

وكثيراً ما تشتكي وزارة الخارجية الإسرائيلية وسائل إعلام دولية خلال تغطياتها لمتعلقات القضية الفلسطينية.