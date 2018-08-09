صور.. جماهير غزة تشيع جثامين 3 شهداء

غزة- وطن: شيعت جماهير حاشدة في غزة، ظهر اليوم الخميس، جثامين 3 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال لمواقع في غزة الليلة الماضية.

في دير البلح وسط قطاع غزة تم تشييع جثماني الشهيدتين الطفلة بيان محمد خماش (عام ونصف) ووالدتها إيناس محمد خماش (23 عاما) واللتين استشهدتا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في دير البلح وسط قطاع غزة.

وهتف المشيعون شعارات تطالب المقاومة الفلسطينية بالثأر لدماء الشهيدتين، وتناشد العالم وضع حد للإجرام الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء في القطاع.

وارتقت بيان ووالدتها وأصيب والدها خلال قصف استهدف منزلهم وهم نيام، ضمن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، ودع اهالي البلدة الشهيد على الغندور الذي استشهد في غارات للاحتلال شمال قطاع غزة .

وشارك المئات، في تشييع جثمان الشهيد الغندور إلى مثواه الاخير في المقبرة الشرقية شرق بلدة جباليا شمال القطاع.