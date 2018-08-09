اليمن: هجوم يستهدف حافلة تقل أطفالا في سوق يوقع عشرات القتلى والجرحى

وطن: أسفر هجوم على حافلة كانت تقل أطفالا في سوق شمال اليمن عن مقتل وجرح العشرات الخميس، وفق ما أعلن الصليب الأحمر على صفحته على تويتر.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا الخميس في هجوم على حافلة كانت تقل أطفالا شمال اليمن.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة على حسابها على موقع تويتر "عشرات القتلى والجرحى في هجوم على باص ينقل أطفالا في سوق ضحيان في صعدة".

وتابعت التغريدة "يفرض القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين أثناء النزاعات وعدم استهدافهم".

ومن جهتها، أوردت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين أن عدد القتلى بلغ "39 مدنيا وأصيب 51 آخرون بجروح غالبيتهم أطفال" فيما وصفته بـ"جريمة جديدة" لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ولم يصدر أي تعليق فوري من التحالف.