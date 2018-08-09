صحفي اسرائيلي: طائرات اماراتية شاركت بقصف غزة

وطن: كشف الصحفي الإسرائيلي "ايدي كوهين" ظهر اليوم الخميس أن طائرات إماراتية يقودها طيارون إماراتيون شاركت في القصف على قطاع غزة قبل عدة أسابيع.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن مهمة الطائرات الإمارتية جاءت في إطار التدريب على طائرات F35 فوق أجواء قطاع غزة.

وتساءل كوهين في تغريدة على تويتر "هل ينكر ضاحي خلفان وجود طيار إماراتي شارك ضمن سلاح الجو الاسرائيلي في القصف على غزة قبل ثلاث أسابيع .. وهو يتدرب على طائرات f35 عندنا !؟ أتحداه أن ينكر ذلك".