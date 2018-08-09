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هل نحن امام بداية استعادة حيوية وعافية المجتمع !

09.08.2018 02:19 PM
هل نحن امام بداية استعادة حيوية وعافية المجتمع !

 كتب: عوض عبد الفتاح : من المبكر استشراف مصير ومآلات  الحراك الجاري داخل المنطقة المستعمرة منذ  عام ١٩٤٨ في مواجهة قانون القومية ، الاستعماري العنصري  ، والذي يتصاعد مع اقتراب موعد المظاهرة في مدينة تل أبيب . تمر على الشعوب ، وحركاتها السياسية ، فرصا ، تأتي بفضل حماقة يرتكبها المستعمر ، بدون قصد او عن تخطيط مسبق ، بعد إجرائه قراءة ، داخليه ، تشمل حاجات المجتمع المستعمر نفسه ، وواقع الشعب المستعمر وحركته السياسية ، والواقع الدولي والاقليمي . في  جميع هذه المستويات ، ظهر للمستعمر نقاط ضعف وقوة ، فهو مدعوم من نظام دولي مساند او متواطئ ، خاصة من  الإمبريالية الامريكية والروسية ، وفِي المحيط العربي حيث تفتك الانظمة  بشعوبها  ، يقوم هذا المستعمر بتنفيذ اعتداءات شبه يومية بالطائرات والصواريخ  ، دون ان يكون رد . والساحة الفلسطينية لا تزال تعيش كارثة الانقسام و الحصار الاسرائيلي  الاجرامي . وفِي داخل الخط الاخضر ، تكاد تصبح الساحة السياسية  عاقرة عن الانتاج والنهوض ، وباتت السياسة ، او بالأحرى اللاسياسة ، في أيدي حفنة من  المحترفين ، اعضاء كنيست وغيرهم  ، الذين اعمى التمترس الطويل والمزمن في الكراسي عقولهم وقلوبهم ، عن ادراك خطورة  الحاضر ، و عن ضرورة التجديد ، و ترك المقاعد لغيرهم .

    ومع ان الشعب الفلسطيني ، رغم كل ما يتحمله من معاناة تحت الاستعمار  والحصار ، وتحت قيادة أضلّت  الطريق ، فانه يفاجئ  المستعمر ، بل يفاجئنا، بين الحين والآخر ،  بهباته الشعبيه ، واستعداده للتضحية ، كما هو الحال في القدس وفِي قطاعزغزة ، وبصورة اقل في المواقع الاخرى . نعم الشعب الفلسطيني ، هو الشعب العربي ، والقوة العربية ، الوحيدة التي تقاوم مخطط تصفية القضية الفلسطينية .

وفِي الوقت  الذي يتأرجح الصراع حول قطاع غزة بين التوصل الى اتفاق تهدئة ورفع او تخفيف الحصار،  وبين اندلاع مواجهة كبيرة ، تعمل حماس على تجنبها ، يحاول الفلسطينيون داخل الخط الاخضر ، استثمار حماقة إصدار القانون القومية الاستعماري ، عبر تنظيم المظاهرات والفعاليات المختلفة . نعم لم يكن الحافز لإطلاق هذا الحراك ، نابعا من قرار مسبق ومخطط منذ أشهر ، كما كان مطلوبا ، بل حفّزه صدور هذا االقانون ، اي ان العقول لم تكن مشغولة ، على مدار اليوم ، بالتفكير والتخطيط لكيفية اطلاق مسيرة نضالية ، متراكمة ، كبديل عن القعود والشلل ، وردات الفعل  . ولم يكن قادة المؤسسات التمثيلية ، يجوبون المدن وأحياءها ، ولا القرى ، ولا بيوتها ، ويبحثون  عن العمال و النشطاء الشباب ، والأكاديميين الملتزمين بالهم العام ، للتواصل مع همومهم وللاستعانة بطاقاتهم وتنظيمهم . بل جرى تهميشهم ، والتقليل من أهميتهم ، واهمية دورهم .

  اي أنّ هذا الحراك الحالي جاء كردة فعل ، وليس كمبادرة أُشتغل عليها منذ زمن بعيد ، واختمرت ونضجت . و لذلك ، وجب التحذير ، من مغبة التصرف على هذا النحو ، وتبديد فرصة تاسعة او عاشرة جديده . والمطلوب البناء على هذه الفرصة وإطلاق  نهضة شعبية ، ونهضة مؤسساتية ، والاخيرة هي الأهم .
   الايام الاخيرة ، تشهد مظاهر عودة الحيوية لمجتمعنا ، الذي ضغط ، وأمطر قادة الهيئات التمثيلية العربية ، وتحديدا ، القائمة المشتركة ، ولجنة المتابعة ، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ، بوابل من النقد والسخط على أدائهم المتعثر ، وكسلهم ، وعلى انتهازية وذاتية بعضهم ، وعلى جعل سرقة الكراسي واموالها اولوية على الوحدة الوطنية . وقد جاءت ״الهبة الدرزية ״ التي سبقتنا ، في التحرك ، لتكشف عجز الهيئات االتمثيلية القطرية ، وتؤكد انه كان بالإمكان المبادرة باستراتيجية نضال حقيقية ، قبل ذلك بكثير ، اذ ان المخططات التهويدية العدوانية لم تتوقف للحظه ، بل متصاعدة بصورة غير مسبوقة. 
وهكذا بدأت الموسسات ، بالتحرك ، وبدا لافتا تحرك فئات المثقفين والأكاديميين ، الذين تجتمع شرائح واسعة منهم  منذ أسابيع ، وتقدم التوصيات ، وتصدر البيانات ، وتتحرك في الميدان ، وكذلك نشطاء اللجان الشعبية ، والطلاب وغيرهم . وكان من ثمار هذا الحراك ، تحفيز المئات من المثقفين الفلسطينيين ، في الخارج ، للانضام  الى الحملة الشعبية ، والحراك المرشح للاتساع ، في حالة توفر الشروط الذاتية الاساسية لذلك .
                        
 مظاهرة تل أبيب ليست ام المعارك

على الرغم من أهمية إنجاح مظاهرة تل أبيب ، فإنه لا يجوز  التعامل معها على انها أوج الحراك ، او انها ام المعارك . فالمعركة لا تحسم من جولة واحدة ، انه صراع طويل ، ومركب ، وبالتالي فإن إنجاح المظاهرة وتحشيد الناس لها ، وحول فكرتها ، يجب ان يكون احد الروافع لما يجب القيام به بعدها .

ان الجدل الجاري بصدد فكرتها ، وشعاراتها ، وتوجهاتها ، شرعي ، بل ضرورة سياسية ووطنية ، واستراتيجية . بل يجب التحذير من مغبة انحراف خطابها  نحو المزيد من التأسرل والهبوط .

وهنا يأتي دورالتيار الوطني التحرري ، داخل الخط الاخضر . لقد ثبت في السنوات الاخيرة ، انه عجز عن فرملة نزعة الانحراف داخل المشتركة ، وداخل المتابعة ، وعجز عن التميّز في الأداء على مستوى الفعل الميداني، وهذا يعود لأسباب موضوعية تتعلق بالقمع والملاحقة ، وبنفس القدر لأسباب  ذاتية .

وطالما ان ميزان القوى داخل هذه الموسسات يحتاج الى تعديل ، فان مجموعة من الخطوات لا بد من اتخاذها ، اذا كنّا عازمين على استثمار هذا القانون ، الذي  عرى به  نظام الابارتهايد نفسه :

اولا :  ان تطور الحركة الوطنية ( حركات ومثقفين وطلاب وعمال ) داخل الخط الاخضر  ،  خطاب التناقض بين يهودية الدولة وديمقراطيتها الى خطاب وطني تحرري جامع للكل الفلسطيني ، تحرر من نظام كولونيالي وفصل عنصري  . وتقدم تصورا للعمل المشترك مع ابناء شعبنا في كل مكان . اي الا نسمح باختزال نضالنا في محاربة القانون ، بل محاربة النظام كله .

ثانيا : التقدم بخطة وطنية جامعة تخص كل الفلسطينيين داخل الخط الاخضر ، على كافة مذاهبهم ، مثل اقامة جبهة وطنية شعبية تؤكد على  الهوية الوطنية ، وتعمل على قيادة النضال ضد نظام االتمييز والفصل العنصري ، وكل أشكال الاضطهاد .

ثالثا : التقدم بتصور مفصل لاعادة بناء لجنة المتابعة ، بناء مؤسساتها ، وتصورلكيفية انتخابها مباشرة من الناس ، وتنحو نحو البدء بوضع الخطط للاعتماد على الذات اقتصاديا .
رابعا : في اطار اعادة بناء لجنة المتابعة ، يجب التقدم بتصور مهني لكيفية بناء الصندوق ألقومي ، وهو الفكرة التي بات يقبلها غالبية القوى السياسة والاجتماعيه والمثقفين ، والتي كان طرحها التجمع في ورقة أولية على لجنة المتابعة عام ١٩٩٨. لقد آن الاوان لوضع هذا المشروع على الطاولة .

       في حالة استمرار الجمود داخل الموسسات التمثيلية ، فإن الطريق يجب ان تكون مفتوحة لحراكات وتحركات خارج هذه الاطر ، كما هوحاصل الان مثل تجمعات المثقفين العرب الذين يدعون الى تطوير  اداء الموسسات التمثيلية ، عبر التنظم الذاتي المستقل ، او مثل الحراك الجاري حول فكرة الدولة الديمقراطية  الواحدة ، في محاولة لصياغة وعي سياسي جديد ، وبديل تحرري وطني ديمقراطي بين البحر والنهر . يجب ان  يُنظر الى كل هذا الحراك ( الذي يشمل حراكا ثقافيا وأدبيا نوعيا ، وبناء موسسات وروابط ثقافية وأدبية ومهنية منذ سنوات ) ، كبداية لاستعادة حيوية المجتمع ، وعافية المجتمع السياسي . ومن اجل منع إجهاض هذا الحراك  من قبل القوى التقليدية ، وحرفه عن مساره ، لا بد لكل القوى والافراد ، والفئات ، الاجتماعية والطلابية والعمالية ، التي تؤمن بضرورة التغيير الوطني الاجتماعي الثقافي الحقيقي الذي يخدم ابناءنا وشعبنا  ، ان يقدموا بعضا من جهدهم  ووقتهم  ، من خلال الانخراط في هذا الحراك المتنوع ، وتحويل انتقاداتهم الى عمل وقوة .
انها اللحظة المواتية .

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