"شبكة المنظمات" تحذر من التداعيات الخطيرة لنفاذ وقود مستشفيات غزة

غزة- وطن: حذر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية من التداعيات الخطيرة لنفاذ الوقود المخصص لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمؤسسات الصحية في ظل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

ويشير القطاع الصحي إلى أن إغلاق الاحتلال الاسرائيلي لمعبر كرم ابو سالم التجاري مع قطاع غزة ومنع إدخال كافة المواد بما فيها الوقود وكذلك عدم توفر التمويل الكافي لشراء الوقود إن وجد في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني وارتفاع أعداد الجرحى الامر الذي ينذر بمخاطر كبيرة على الاوضاع الصحية برمتها وعلى قدرة التعامل مع من يحتاج للرعاية والتدخلالت الطبية.

وأكدت الشبكة ان الاحتلال الاسرائيلي ينتهك من خلال هذه الاجراءات كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها احد الحقوق الاساسية وهي الحق في تلقي الخدمة الطبية اللائقة.

وطالبت الشبكة بضرورة تحرك الاطراف الدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل رفع الحصار بشكل كامل وإدخال كافة المواد والمستلزمات وضمان حرية الحركة الامنة للمرضى والطواقم الطبية من وإلى قطاع غزة.

كما طالبت الشبكة بضرورة توفير الدعم اللازم للقطاع الصحي وفي مقدمة ذلك شراء الوقود والادوية والمستزمات الطبية اللازمة بما يمكنه من القيام بمهامه وتقديم خدماته لمن يحتاجها.