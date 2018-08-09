الأهالي يتصدون لمظاهرة للمستوطنين ويمنعوها من دخول أم الفحم

أم الفحم- وطن: تصدى عدد من أهالي أم الفحم في مداخل المدينة للمظاهرة الاستفزازية التي حاول مستوطنون من حركة "عوتسما يهوديت" اليهودية المتطرفة، بقيادة ميخائيل بن آري وباروخ مارزل وإيتمار بن غفير، تنظيمها في أم الفحم اليوم، الخميس.

وتظاهر الأهالي احتجاجا على استفزازهم وسماح شرطة الاحتلال للمستوطنين بالتظاهر، ومنعوهم من دخول المدينة، في حين حضرت الشرطة ووحدات خاصة تابعة لها بأعداد كبيرة لحماية المظاهرة الاستفزازية.

وكانت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية في المدينة قد أعلنتا عن رفضهما القاطع للمظاهرة الاستفزازية، وأكدتا بأنهما لن تسمح للمستوطنين بدخول أم الفحم، وحملت الشرطة المسؤولية الكاملة عن تبعات المظاهرة الاستفزازية.

وأصدرت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية بيانا، جاء فيه "إننا بداية نعلنها بصوتٍ عالٍ أننا لن نسمح لهذه الفئة العنصرية والفاشية واليمينية المتطرفة بالدخول إلى أم الفحم، وإن أهالي أم الفحم يعرفون كيف يتصدون لهم ويمنعونهم من تدنيس تراب بلدنا".



وأكدتا في البيان "إننا نقولها وبملء الفم أننا نحمّل الشرطة والجهات الرسمية كامل المسؤولية لأية تبعات أو نتائج لا تحمد عقباها، نتيجةً لهذه المسيرة التحريضية والاستفزازية المشؤومة، والتي تنظم بحماية ودعم كامل من الشرطة والأجهزة الرسمية".

وأبلغت الشرطة الحركة المتطرفة أنها ستسمح لها بالتظاهر في أم الفحم، حيث يطالب عناصرها بإغلاق مسجد "الفاروق" ويزعمون أنه "أرض خصبة للتحريض"، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم".