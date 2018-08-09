إصدار 13 قراراً إدارياً لأسرى من الخليل

رام الله- وطن: أصدرت محاكم الاحتلال خلال الأيام الماضية قرارات إدارية بحق(13) أسيراً من مدينة الخليل(8) قرارات منها تجديدية.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى" بأن ثلاثة أسرى منهم جدد لهم الأمر الإداري للمرة الرابعة على التوالي، وأربعة أسرى آخرين جدد لهم الأمر الإداري للمرة الثالثة، والثامن جدد له الأمر الإداري للمرة الثانية، بينما صدرت بحق من تبقى أوامر إدارية للمرة الأولى تتراوح في مدتها ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، علماً بأن معظمهم أسرى محررين كانوا اعتقلوا سابقاً.

وبين "إعلام الأسرى" بأن من بين أسرى الخليل الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية الأسير القيادي منتصر عيسى شديد(45عاماً)، وجدد له الأمر الإداري للمرة الرابعة على التوالي لمدة 6 شهور، بحيث أمضى حتى الآن عاماً ونصف تحت الاعتقال الإداري، وهو أسير سابق أمضى ما مج"موعه 17 عاماً خلف القضبان، جزء كبير منها قضاه تحت الاعتقال الإداري.

وجددت محكمة الاحتلال كذلك الأمر الإداري بحق الأسير خالد علي اطبيش(28عاماً) وجدد له الأمر الإداري للمرة الثالثة بحيث أمضى حتى الآن عاماً كاملاً في الإداري، وهو يقبع في سجن النقب الصحراوي، وهو شقيق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير أيمن طبيش(36عاماً) والمعتقل منذ شهر أغسطس من العام 2016، وأحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية.

وأفاد "إعلام الأسرى" بأن الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية للمرة الرابعة هم، حماد أحمد أبو مارية وذلك مدة أربعة أشهر، والأسرى عماد حمدي أبو خلف ومنتصر عيسى شديد، وذلك مدة ستة أشهر، بينما الأسرى الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية للمرة الثالثة، الأسيران أحمد اسحق أبو هشهش وخالد علي طبيش وذلك مدة ستة أشهر، والأسيران محمد نظمي جمل ومحمد عماد الشحاتيت وذلك مدة أربعة أشهر، كما وصدر أمر إداري للمرة الثانية بحق الأسير إسلام عمر التميمي ومدته أربعة أشهر.

وأضاف بأن أسرى الخليل الذين صدرت بحقهم أوامر إداري جديدة هم الأسرى عدي جهاد عمور ومحمد جبريل اعمر وزياد محمد نواجعة، وذلك مدة ستة أشهر، والأسيران موسى مصطفى نجار وأحمد جبريل مخامرة وذلك مدة أربعة أشهر.