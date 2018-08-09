بينهم اثنان محكومان بالمؤبد..5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن خمسة أسرى من قطاع غزة والقدس والضفة والداخل المحتل يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير إبراهيم محمد إبراهيم بكري (37 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن المؤبد تسع مرات بالإضافة إلى 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير نافذ نايف سليم الحج حسين (40 عامًا) من سلفيت المحكوم بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير بلال محمد محمود عودة (39 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في السجون.

الأسير محمد علي حسن النجار (30 عامًا) من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير عاكف عبد ربه مطير أبو هولي من وسط القطاع المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.