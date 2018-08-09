انتهاء الجلسة الثانية لمشاورات الاحتلال الطارئة لتقييم التصعيد ضد غزة

وطن: انتهت عصر اليوم جلسة المشاورات الأمنية الطارئة التي استمرت 4 ساعات برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الجيش بـ"تل أبيب" حول التصعيد مع قطاع غزة، دون الإعلان عن أية قرارات.

وشارك في الاجتماع وزير جيشه أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان غادي آيزنكوت، وقادة الجيش، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).

ومن المقرر أن يعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابنيت) لمناقشة ذات القضية.

وتعتبر هذه الجلسة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، إذ ترأس نتنياهو الليلة الماضية جلسة طارئة استمرت حتى ساعة مبكرة فجر اليوم لتقييم الوضع في غزة.

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفلة وأصيب 12 بجراح مختلفة جراء شن طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على أهداف متفرقة في القطاع.