بالصور| 18 اصابة جراء قصف الاحتلال مؤسسة المسحال الثقافية في غزة

غزة- وطن: افادت وزارة الصحة بوصول 18 اصابة بجراح مختلفة لمجمع الشفاء الطبي نتيجة قصف طيران الاحتلال مؤسسة سعيد المسحال الثقافية في غزة.

وأفاد مراسلنا، ان طيران الاحتلال جدد عصر اليوم الخميس قصف انحاء متفرقة من القطاع، بعد ان كانت فصائل المقاومة الفلسطينية اعلنت وقف اطلاق الصواريخ ومقابلة الهدوء بالهدوء بعد تصعيد واسع شهده القطاع امتد من مساء الاربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

وادت عمليات القصف الى تدمير مؤسسة سعيد المسحال الثقافية بشكل كامل.

يأتي ذلك بعد أقل من نصف ساعة على انتهاء جلسة المشاورات الأمنية الطارئة التي استمرت 4 ساعات برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الجيش بـ"تل أبيب" حول التصعيد مع قطاع غزة، وانتهت دون الإعلان عن أية قرارات.

يذكر أن المبنى يتضمن مقر للجالية المصرية بغزة.