بعد اطلاقه اليوم.. تعرّف إلى مواصفات هاتف "غالاكسي نوت 9" الجديد

وطن: كشفت شركة "سامسونغ"، الخميس، عن هاتف "غالاكسي نوت 9"، وسط ترقب واسع من محبي التقنية في العالم لما سيحمله الجهاز من مزايا جديدة.

وبحسب بيان للشركة الكورية الجنوبية، فإن الهاتف الجديد يقدم خاصيات جديدة مثل قلم اللمس الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة، كما يضم الجهاز الذكي أذكى كاميرا من سامسونغ حتى اليوم.

وتعليقاً على إطلاق الهاتف، قال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات واتصالات الهواتف المتحركة في شركة سامسونغ، دي جيه كوه، (قال) إن محبي سلسلة "نوت" هم الأكثر ولاء للشركة فهم يواظبون على المنتج وينتظرون جديدة بشكل سنوي.

وتم تزويد الهاتف ببطارية تصل سعتها إلى 4.000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر على الإطلاق، وبذلك يكون الجهاز قادرا على توفير طاقة كافية طيلة اليوم لتمكين المستخدمين من إجراء المكالمات والمراسلة واللعب ومشاهدة الأفلام دون الخشية من نفاذ البطارية.

أما على مستوى التخزين فيتيح الجهاز الجديد خيارين للتخزين الداخلي، إذ يمكن للمستخدمين الاختيار بين 128 جيغابايت أو 512 جيغابايت.

موازاة مع ذلك، يسمح "نوت 9" بإمكانية إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD، حتى تصبح سعة التخزين الكلية في Galaxy Note9 1 تيراباي، وهذا يعني أن المستخدم ستكون له مساحة هائلة.

وأضافت الشركة أن الهاتف الجديد فائق القوة ومزود بمعالج 10 نانومتر متطور يدعم أعلى السرعات الشبكية المتوفرة في السوق (تصل إلى 1.2 غيغابت في الثانية) وذلك لتمكين المستخدمين من القيام بالبث وتنزيل وتحميل الفيديوهات دون أي بطء.

وتم تعزيز الهاتف بنظام التبريد المائي الذي طورته سامسونغ، علاوة على خوارزمية ضبط الأداء المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير أداء قوي وثابت.

ويعد قلم S Pen الميزة الأشهر في سلسلة هواتف "نوت"، ومع طرح الهاتف الجديد وتحول S Pen من مجرد وسيلة للكتابة والرسم إلى أداة تتيح للمستخدمين المزيد من القوة والتحكم بين أيديهم.

وبفضل تعزيز القلم بخاصية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) ، يتيح قلم S Pen للمستخدمين بنقرة واحدة فقط التقاط صور شخصية وجماعية وعرض شرائح، وتشغيل الفيديوهات وإيقافها مؤقتاً وغير ذلك الكثير.

وعلى صعيد الكاميرا، تستطيع عدسة "نوت 9" تحسين المنظر من خلال الاعتماد على خصائصها الذكية لتحديد عناصر الصورة، مثل المنظر والجسم المراد تصويره، وتصنيفها تلقائياً إلى واحدة من 20 فئة ثم تقوم بتحسينها بشكل فوري استناداً إلى فئتها.

وفي المنحى نفسه، تساعد الكاميرا على اكتشاف الخلل، فتوضح للمستخدمينما إذا كان هناك شيء خاطئ، حتى يتمكنوا من التقاط صورة أخرى بسرعة دون تضييع الوقت. ويظهر إشعار فوري إذا كانت الصورة أو الجسم المراد تصويره غير واضح أو كان هناك لطخة على العدسات أو ضوء خلفي يؤثر على جودة الصورة.

وتعزز الهاتف بتقنية الحد من الضوضاء وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة[2] Dual Aperture، والتي تتكيف مع الضوء تماماً مثل العين البشرية. وبغض النظر عن ظروف الإضاءة، توفر كاميرا Galaxy Note9 صوراً واضحة تماماً.