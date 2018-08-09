محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الصحفي علاء الريماوي وتُفرج عن أربعة من زملائه بشروط

رام الله- وطن: قال محامي نادي الأسير الفلسطيني عبد الناصر النوباني أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" قررت تمديد اعتقال الصحفي علاء الريماوي حتى يوم الأربعاء القادم، فيما أفرجت عن أربعة صحفيين آخرين بشروط تمثلت بكفالة مالية بقيمة 5000 شيقل والصحفيين هم: محمد سامي علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص، وإبراهيم الرنتيسي.

يُشار إلى المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" أصدرت يوم أمس قراراً بالإفراج بنفس الشروط إلا أن نيابة الاحتلال أوقفت تنفيذ القرار لتقديم استئناف.

من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات بحق الصحفيين خلال شهري تموز المنصرم وآب الجاري شملت ثمانية صحفيين.