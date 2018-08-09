رام الله | أمسية غنائية لسناء موسى في الذكرى العاشرة لرحيل محمود درويش

رام الله- وطن: في الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش، قدّمت الفنانة الفلسطينية سناء موسى، ابنة قرية دير الأسد في الجليل، أمسية غنائية في متحف محمود درويش في مدينة رام الله، وقدّمت من خلال هذه الأمسية عدداً من الأغاني التراثية الخاصة بها، وعدداً آخراً من الأغاني التي كتبها الشاعر الراحل من ألحان موسيقيين مختلفين.

شاركها على الإيقاع وسيم قسيس، وعلى العود محمد موسى، وعلى الكلارنيت والناي محمد نجم، وعلى البيانو والجيتار تشارلي رشماوي.

وتأتي هذه الأمسية ضمن مجموعة من الفعاليات التي ستقدمها مؤسسة محمود درويش بالتعاون مع بلدية رام الله، في الذكرى العاشرة لرحيله، وسيكون ويوم الأحد المقبل موعداً لتقديم العرض الموسيقي "جدارية" على مسرح قصر رام الله الثقافي.

سناء موسى مولودة في دير الأسد في الجليل، دكتوراة في علم الدماغ، وأصدرت حتى ثلاثة ألبومات، هومايون، وإشراق، وهاجس، وأقامت مئات العروض في العالم، وغنت في عشرات الأفلام، وتعاونت مع ملحنين هم: بشارة الخل، محمد موسى، سعيد مراد.