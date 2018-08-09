وزارة الثقافة تدعو "اليونسكو" لوقف اعتداءات الاحتلال على الموروث الثقافي الفلسطيني

غزة- وطن: ادانت وزارة الثقافة، وبأشد العبارات، استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي بالقصف، مبنى مؤسسة سعيد مسحال للثقافة والعلوم (مركز المسحال الثقافي) غرب غزة، ما تسبب بعدد من الإصابات، وهو المبنى الذي لطالما كان مساحة لاحتضان الفعاليات الثقافية والفنية على تنوع مجالاتها.

وناشدت الوزارة في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وكافة المنظمات الثقافية العربية والدولية بالتدخل بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال على الموروث الثقافي الفلسطيني، والذي يشكل جزءًا مهما من التراث الإنساني.

كما دعت الوزارة، جموع المثقفين الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم، إلى التضامن والتظاهر دعماً للثقافة الفلسطينية، وتوثيق وفضح جرائم الاحتلال بحقها.

وأكدت الوزارة، أن هذه الجريمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على العقلية الظلامية والهمجية التي تتعامل بها قوات الاحتلال مع أبناء شعبنا وقدراته الثقافية والحضارية، دون أية مراعاة للقوانين الدولية.

وجاء في البيان: ان ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف متعمد للمبنى هو استمرار لمسلسل استهداف البنية التحتية الثقافية في فلسطين عامة، وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث يأتي بعد ذلك القصف الذي استهدف دار الكتب الوطنية ومدينة الحرف، في اعتداء صارخ على الموروث الثقافي الفلسطيني يبرز رعب الاحتلال من الثقافة الوطنية التي تعكس الجذور الراسخة للهوية الفلسطينية .. مؤكدة ان كل ذلك لن يثني شعبنا الصامد عن مواصلة دفاعه عن نفسه، وثقافته، وتراثه العميق والعريق.