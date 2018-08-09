الاحتلال يلغي إجازات جنوده على ضوء تصعيده ضد غزة

غزة- وطن: قرر جيش الاحتلال، مساء الخميس، إلغاء إجازات جنود في عدد من وحداته العسكرية على ضوء تصعيده ضد قطاع غزة، بينما جرى استدعاء آخرين من إجازاتهم.

وذكر موقع "0404" العبري أن الجنود تلقوا بلاغًا قبيل تسريحهم لقضاء إجازة نهاية الأسبوع بضرورة البقاء في قواعدهم العسكرية حتى إشعار آخر.

واستشهد 4 مواطنين من بينهم ( سيدة و طفلتها و جنينها الحامل به في الشهر التاسع) و اصيب 40 مواطن بجراح مختلفة منذ بدء تصعيد الاحتلال على قطاع غزة مساء امس الاربعاء.

فيما ردت المقاومة على العدوان بقصف عشرات المستوطنات والمواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة بعشرات القذائف والصواريخ، والتي اسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين ووقوع أضرار ببعض المنازل.