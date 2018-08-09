اكتمال عقد الفرق المتأهلة الى دور الاربعة في كأس ابو عمار

القدس- وطن: اكتمل مساء اليوم الخميس، عقد الفرق المتأهلة الى دور الاربعة في كأس ابو عمار لكرة القدم.

فمع انتهاء مباراة فريق واد النيص ومركز شباب بلاطة التي جرت اليوم على ملعب ماجد اسعد، تبينت هوية الفرق الأربعة التي وصلت الى الدور الثاني في البطولة .

وكانت نتائج مباريات الاربعاء، قد أدت الى صعود فريقي اهلي الخليل وهلال القدس الى هذا الدور، كما صعد فريق واد النيص اليوم الخميس، بعد ان فاز على فريق بلاطة 2/ صفر، وبالرغم من خسارته "بلاطة" الا انه رافق الواد الى هذا الدور، بأفضلية تسجيل الاهداف في المجموعة عن ثقافي طولكرم .

اهداف الترجي جاءت من ركلة جزاء انبرى لها اشرف نعمان واحرز منها الهدف الاول، ثم جاء فراس نعمان وسجل الهدف الثاني، وجاء هدفي اللقاء في الدقائق العشر الاخيرة من عمر المباراة .

فريق واد النيص حقق العلامة الكاملة برصيد "9 " نقاط ، واحتل صدارة المجموعة الاولى، وجاء بلاطة في المركز الثاني برصيد "6" نقاط، ثم المكبر ثالثا برصيد "3" نقاط والظاهرية رابعا بدون نقاط .

وفي المجموعة الثانية: جاء الهلال اولا برصيد "7" نقاط، ثم الامعري برصيد "4" نقاط، والسموع ثالثا برصيد "3" نقاط، ورابعا البيرة بنقطة واحدة .

اما المجموعة الثالثة : فجاء الاهلي اولا برصيد "7" نقاط، ثم ثقافي طولكرم ثانيا برصيد "6" نقاط، وثالثا شباب الخليل "3" نقاط، ثم مركز طولكرم بنقطة واحدة .

حكم لقاء واد النيص وبلاطة: ثائر جرادات، عارف نزار، محمود ابو رويس واسحق الكيلاني رابعا، مقيم الحكام: ثائر دراغمة، ورقبها: احمد بشارات.